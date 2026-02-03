İlginizi Çekebilir

Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışması başlatıldı
Hatay'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'da depremde hasar alan tarihi Yenişehir Cami ibadete tekrar açıldı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Isparta’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
GÜNCELLEME - Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi
Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Seymen Çınar Sarı'nın cenazesi defnedildi
Antalya'da servis araçlarının kaza yapması sonucu iki öğrenci yaralandı
Burdur'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği gerçekleştirildi

Hatay'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay

Hatay'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazancık Mahallesi'nde bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, 33 BNK 02 plakalı otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığını tespit etti.

Araçta sıkışan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yurt Dünya 3.02.2026 01:40:31 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Özel Osmaniye'de "boş" konuştu
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışması başlatıldı

2

Hatay'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

3

Hatay'da depremde hasar alan tarihi Yenişehir Cami ibadete tekrar açıldı

4

Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı

5

Isparta’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

6

GÜNCELLEME - Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı

7

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi

8

Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Seymen Çınar Sarı'nın cenazesi defnedildi

9

Antalya'da servis araçlarının kaza yapması sonucu iki öğrenci yaralandı

10

Burdur'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği gerçekleştirildi