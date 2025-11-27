Hatay'da "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi" tamamlandı

İlginizi Çekebilir

HATAY - Hatay'da "2025 Aile Yılı" kapsamında düzenlenen "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi"nin kapanışı gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle Romatoloji Hemşireleri Derneği ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında annelere, hasta bakım süreçlerinde temel bilgi, stres yönetimi, sağlık okuryazarlığı, iletişim becerileri, kadın hakları, empati ve aile içi etkileşim eğitimleri verildi.

Hatay Vali Yardımcısı Can Atak, HMKÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşen projenin kapanış töreninde, bu tür projelerin sosyal dayanıklılığı artırarak annelerin yaşam kalitesine katkı sağladığını söyledi.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ile Romatoloji Hemşireleri Derneği Başkanı Deniz Delikkaya'nın konuşmasının ardından projeye katkı sunanlara teşekkür plaketi verildi.

Törende, eğitimlere düzenli olarak katılan 50 anneye de katılım belgeleri takdim edildi. ​​​​​​​



