İlginizi Çekebilir

Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerine ceza
CANiK ve SYS Grup şirketleri "ENFORCE TAC 2026" fuarına katıldı
Hatay Valisi Masatlı, yeniden inşa edilen kütüphanede incelemelerde bulundu
Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın dördüncü dönemi başladı
Antalya Belek Üniversitesi'nde ceket giyme töreni düzenledi
Yapı Kredi'den konsolosluk ve vize işlemlerinde e-imzalı hesap hareketleri dönemi
"Türk mutfağının markalaşma yolculuğunda tarihsel göç süreci öne çıkarılmalı" önerisi
Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
ING Türkiye, Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nda 2025'in dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
Payas ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Hatay

Hatay'da alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamasına göre, alışveriş merkezindeki bir mağazanın görevlileri, deneme kabinine giren şüphelinin, çıkarken ürünlerin alarm sistemlerini çöpe attığını fark etti.

Görevlilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli H.A'yı gözaltına aldı.

H.A'nın üst aramasında, alarmları sökmek amacıyla kullanılan tornavida, parçalanmış alarm aparatları, mont ve 2 pantolon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlının elinde birçok ürünle kabine girmesi yer alıyor.



Yurt Dünya 24.02.2026 11:34:03 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Sayın Bahçeli’ye Açık Çağrı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye’nin Kalbinde Çatlayan Duvarlar: Aile Çökerse Vatan Çöker!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerine ceza

2

CANiK ve SYS Grup şirketleri "ENFORCE TAC 2026" fuarına katıldı

3

Hatay Valisi Masatlı, yeniden inşa edilen kütüphanede incelemelerde bulundu

4

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın dördüncü dönemi başladı

5

Antalya Belek Üniversitesi'nde ceket giyme töreni düzenledi

6

Yapı Kredi'den konsolosluk ve vize işlemlerinde e-imzalı hesap hareketleri dönemi

7

"Türk mutfağının markalaşma yolculuğunda tarihsel göç süreci öne çıkarılmalı" önerisi

8

Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

9

ING Türkiye, Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nda 2025'in dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

10

Payas ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü