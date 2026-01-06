Hatay'da anaokulu öğrencileri doğayla iç içe yapılan eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor

HATAY - MEHMET BAYRAK - Hatay'da doğayla iç içe verilen uygulamalı eğitimlerle geleceğe hazırlanan anaokulu öğrencileri, besledikleri tavukların yumurtalarını topluyor, hobi bahçesinde meyve ve sebze hasadı yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 4-6 yaş öğrencilerde çevre bilinci oluşturulması amacıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılında 46 anaokulunda "Doğanın Rengi Çocuk Projesi" başlatıldı.

Çocukların, doğayla iç içe eğitim görmesinin hedeflendiği proje, yeni dönemde 155 okula yayıldı.

Proje kapsamında yapılan uygulamalı eğitimlerde öğrenciler, okullarının bahçesinde oluşturulan kümeste besledikleri tavukların yumurtalarını topluyor.

Hobi bahçelerinde toprakla vakit geçiren çocuklar, sulayıp büyüttükleri meyve ve sebzelerin hasadını yapıyor, kargıdan sepet örüyor.

Kırsal mahallelerdeki bazı okullarda da öğrenciler, yufka ekmek açmayı, süt sağmayı ve çömlek yapımını öğreniyor.

- Projeden 9 bin 300 öğrenci yararlanıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, AA muhabirine, her okuldan 3 öğretmenin öncülük ettiği projeden 9 bin 300 öğrencinin yararlandığını söyledi.

Çocukların doğayı tanımasını ve 6 Şubat 2023'teki depremlerin psikolojik etkisinden uzaklaşmasını amaçladıklarını dile getiren Tüysüz, şöyle konuştu:

"Burada çocuklara hem değerler eğitimi kazandırılmış hem de duygu ve çevre bilinci eğitimi verilmiş oluyor. Ayrıca merak ve keşif gibi özel ilgi alanları ön plana çıkıyor. Çocuklar bir tohum ekerken sabrı, bir ağacın gölgesinde beklerken huzuru, birlikte yürüdükleri doğada dayanışmayı öğrenmiş oluyor."

Proje koordinatörü Meryem Yeşilbağ da "Proje sayesinde çocuklarımız, yaşadıkları ilçelerin toprağını, bitki örtüsünü, renklerini ve dokusunu keşfediyor." ifadesini kullandı.

Uygulamalı eğitim verilen Zübeyde Hanım Anaokulu'nun öğrencilerinden 6 yaşındaki Eylül Ela Satır ise doğadaki etkinliklerde keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Bahçemize buğday, havuç, ıspanak, maydanoz, roka ve tere ektik. Tavuklarımız var, bir de kedi evi yaptık. Kedimizin mamasını veriyoruz ve sürekli onunla oynuyoruz." dedi.

Öğrencilerden 6 yaşındaki İbrahim Şafak ile Yavuz Selim Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Özlem Artan da anaokullarında çok güzel etkinlikler yaptıklarını söyledi.