Hatay'da cemiyet başkanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

HATAY - Hatay Basın Cemiyeti (HBC) Başkanı Hikmet Otuzbir ve Antakya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Ahmet Abdullahoğlu, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Otuzbir ve Abdullahoğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

HBC Başkanı Otuzbir, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz", "Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğraflarını seçen Otuzbir, "Spor" kategorisinde, Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı karelerine oy verdi.

Otuzbir, yarışmada fotoğrafların her birinin çok güzel ve ayrı bir önem taşıdığını belirterek, Anadolu Ajansı çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AGC Başkanı Abdullahoğlu da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" başlıklı fotoğraflarına oy veren Abdullahoğlu, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" başlıklı karelerini seçti.

Abdullahoğlu, oylamada yer alan tüm fotoğrafları çok beğendiğini belirtti.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.