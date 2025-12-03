Hatay'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli tutuklandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım'da Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen silahla mala zarar verme ve tehdit olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli A.A. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adresteki aramalarda 2 tüfek, kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.