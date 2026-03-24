Hatay'da çocuklar için hayata geçirilen projenin tanıtımı yapıldı

Hatay

HATAY - Hatay'da, kız çocuklarının ihtiyaçlarını görünür kılmak ve onların çözüm süreçlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Hatay'da Çocukları Destekleyen Mahallelere Doğru" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı bünyesinde kurulan "Suna'nın Kızları" girişimi tarafından hayata geçirilen, Hatay Valiliği ve Turkish Philanthropy Funds işbirliğinde yürütülen projenin paydaşları Hatay Kültür ve Sanat Çarşısı Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıda Hatay'ın çocuk odaklı bir şehir olması için çocuk katılımını artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, toplantıda, 6 Şubat 2023'teki depremlerin sonrasında yürütülen çalışmaların, yalnızca fiziki yeniden inşa sürecini değil, toplumsal iyileşmeyi de kapsadığını söyledi.

Depremlerin ardından kentte engellilere yönelik ortez-protez merkezleriyle, kadınların yeniden iş hayatına katılımı için kooperatifler kurulduğunu belirten Masatlı, ebeveyn kaybı yaşamış çocuk ve gençlerin desteklenmesi için de projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Çocukların gelişimine katkı sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Masatlı, "Evlerin, okulların, hastanelerimizin, altyapımızın yapılması veya taş üstüne taş koymak yeterli değildir. Önemli olan şey gönül üstüne gönül koymaktır. Bu çocuklarımıza tekrar umut aşılamak, onların geleceğe emin adımlarla yürümesi için her tür desteği vermektir. Bu şehri yeniden kurarken sadece fiziksel görüntüsüyle değil, insanıyla, çocuğuyla, genciyle, erkeğiyle, kızıyla bunu yeniden kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

İpek Kıraç da "Suna'nın Kızları" girişimini, annesi Suna Kıraç'ın eğitim alanındaki mirasını yaşatmak ve kız çocuklarının kendi hayatlarının öznesi olabileceği bir dünya hedefiyle kurduğunu belirtti.

Hatay'da yaklaşık 2 yıldır yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Kıraç, önceliklerinin çocuklar için güvenli ve destekleyici alanlar oluşturmak olduğunu, bu kapsamda Antakya ve çevresinde çocuk yaşam merkezlerinin hayata geçirildiğini kaydetti.

Kıraç, "Hatay'da Çocukları Destekleyen Mahallelere Doğru" projesinin kız çocuklarının ihtiyaçlarının duyulması ve onların çözüm süreçlerine doğrudan katılımını sağlamak amacıyla tasarlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaların tümünü çözüm ve destek topluluklarımızın katkısıyla hayata geçirdik, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren ise deneyimimizi daha geniş alanlara taşımaya hazırız. Bu amaçla çocukları destekleyen mahalleler çalışmalarımızı başlatıyoruz. Hayalimiz ve hedefimiz çok net. Çocukların yaşadıkları mahalleleri, şehirleri, tüm ekosistemi onlar için gerçekten güvenli ve destekleyici alanlara çevirebilmek."

Turkish Philanthropy Funds Deprem Fonları Yöneticisi Seda Özdemir Şimşek ise projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Toplantıya Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de katıldı.



Yurt Dünya 24.03.2026 15:43:43
