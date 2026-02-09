İlginizi Çekebilir

Hatay'da çocuklara yönelik göz sağlığı taraması yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Bilgi Üniversitesi Optisyenlik Programının ana yürütücülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında Hatay'ın Defne ilçesindeki Gümüşgöze İlkokulu'nda çocuklara yönelik göz sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda görme kusurlarının erken tanı ve yönlendirme yoluyla tespit edilmesini amaçlayan "Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam" projesi, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla yürütüldü.

Proje, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede iyileşme sürecine katkı sunmayı hedefliyor. Çalışma, Üsküdar Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Türk Kızılay, Miyop-Der ve Miyopi Academy işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Taramalar sırasında elde edilen bulgular, değerlendirilmek ve gerekli yönlendirmelerin yapılması amacıyla ilgili sağlık birimlerine iletilmek üzere kayıt altına alındı.

Proje kapsamında taramaların yanı sıra okul bünyesinde göz sağlığına yönelik eğitim atölyeleri de kuruldu. Atölye çalışmalarında çocuklara göz sağlığını koruma, doğru görme alışkanlıkları ve ekran kullanımı konularında yaş gruplarına uygun bilgilendirme yapıldı. Çalışmalar, tarama ve eğitimi bir araya getiren bütüncül bir halk sağlığı yaklaşımıyla yürütüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin ana yürütücüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Miyopi Academy Direktörü Aykut Çağlı, göz sağlığında çocukluk çağında erken tanının son derece önemli olduğunu belirtti.

Çocukluk çağında ortaya çıkan görme kusurlarının, erken fark edildiğinde büyük ölçüde önlenebildiğini vurgulayan Çağlı, "Çocukların göz sağlığı yalnızca bireysel bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda eğitim, gelişim ve toplum sağlığının temel bir parçasıdır. Bu sorumlulukla sahadayız ve çocukların gözlerindeki ışığı korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



