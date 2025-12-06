İlginizi Çekebilir

Hatay

Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.

Çevlik Sahili'nde 2 Aralık'ta tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Refik Sahiloğulları'nı (57) bulmak için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 2 dalış timi ve 8 güvenlik botuyla arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan, Sahiloğulları'nın yakınları da Çevlik Limanı'nda arama çalışmalarını takip ediyor.



