Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.
Çevlik Sahili'nde 2 Aralık'ta tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Refik Sahiloğulları'nı (57) bulmak için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 2 dalış timi ve 8 güvenlik botuyla arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Öte yandan, Sahiloğulları'nın yakınları da Çevlik Limanı'nda arama çalışmalarını takip ediyor.