İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de Okul Sporları Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı
Antalyaspor Başkanı Perçin, "Basın Sohbetleri"nde konuştu:
Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
Kepez'de gıda ve işgal denetimi yapıldı
Altınözü'nde maaşını TSKGV'ye bağışlayan muhtara teşekkür belgesi
Okul sporları kros müsabakaları tamamlandı
Alanya'da üretilen tropikal papaya meyvesi yurt dışından talep görüyor
Antalya'nın kültür hazineleri anıtsal antik tiyatrolar tarihe tanıklık ediyor
Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi
Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı

Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

Hatay

Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Çevlik Sahili'nde 3 gün önce tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Refik Sahiloğulları (57) için ailesinin kayıp ihbarında bulunmasıyla Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başlayan ekipler, çalışmalarını Sahiloğulları'na ait teknenin bulunduğu alanda yoğunlaştırdı.

Öte yandan, Sahiloğulları'nın yakınları da Çevlik Limanı'nda arama çalışmalarını takip ediyor.




Yurt Dünya 4.12.2025 12:38:04 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye'de Okul Sporları Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı

2

Antalyaspor Başkanı Perçin, "Basın Sohbetleri"nde konuştu:

3

Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

4

Kepez'de gıda ve işgal denetimi yapıldı

5

Altınözü'nde maaşını TSKGV'ye bağışlayan muhtara teşekkür belgesi

6

Okul sporları kros müsabakaları tamamlandı

7

Alanya'da üretilen tropikal papaya meyvesi yurt dışından talep görüyor

8

Antalya'nın kültür hazineleri anıtsal antik tiyatrolar tarihe tanıklık ediyor

9

Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi

10

Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı