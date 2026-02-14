Hatay'da depremde hasar gören okul kütüphanesi yeniden hizmete açıldı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023’teki depremlerde hasar görerek kullanılamaz hale gelen ilkokul kütüphanesi ile akıl ve zeka oyunları sınıfı, hayırseverlerin desteğiyle yenilenerek hizmete açıldı.

Emel Akçay İlkokulu'nda, hayırsever iş insanı ve arkadaşlarının kurduğu vakfın katkılarıyla yaptırılan kütüphanenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Okul Müdürü İlhan Okan, AA muhabirine, deprem felaketinde okuldaki mevcut kütüphane ile akıl ve zeka oyunları sınıfının tahrip olduğunu söyledi.

Okulun en büyük eksiklerinden birinin giderildiğini belirten Okan, katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Törene, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder de katıldı.

