Hatay'da depremzede 70 üreticiye keçi ve koyun kırpma makinesi dağıtıldı

HATAY - Hatay'da, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 70 üreticiye keçi ve koyun kırpma makinesi verildi.

Vali Mustafa Masatlı, Antakya, Hassa, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçelerinde faaliyet gösteren 70 üreticiye ekipman dağıtımı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene katıldı.

Masatlı, burada yaptığı konuşmada, depremlerden etkilenen çiftçilere 1800'ü büyükbaş olmak üzere 9 bin 700'ün üzerinde hayvan desteği sağladıklarını söyledi.

Üretimin hayatın temel unsurlarından biri olduğunu belirten Masatlı, "Devletimiz, ilimizde depremlerin ardından çiftçilere 2 milyar liraya yakın hibe ve destekte bulundu. İnşallah biz de bugün bereketli Amik Ovası'nda üretim yapan çiftçilere hayvan yetiştirme konusunda kolaylık sağlayacak makinelerimizi dağıtacağız. Biz tarımın içinde bulunduğu bütün alanlara destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen de ekipmanların üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında temin edilen kırpma makineleri depremzede üreticilere verildi.