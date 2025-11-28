İlginizi Çekebilir

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi
Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu
Bucak'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana'da Sivil Toplum Buluşması programında konuştu:
Kahramanmaraş'ta kadınlara "Güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları" eğitimi verildi
"81 İlde 81 Orman" projesi Çanakkale ile devam ediyor
Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

Hatay'da depremzede 70 üreticiye keçi ve koyun kırpma makinesi dağıtıldı

Hatay

Hatay'da depremzede 70 üreticiye keçi ve koyun kırpma makinesi dağıtıldı

HATAY - Hatay'da, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 70 üreticiye keçi ve koyun kırpma makinesi verildi.

Vali Mustafa Masatlı, Antakya, Hassa, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçelerinde faaliyet gösteren 70 üreticiye ekipman dağıtımı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene katıldı.

Masatlı, burada yaptığı konuşmada, depremlerden etkilenen çiftçilere 1800'ü büyükbaş olmak üzere 9 bin 700'ün üzerinde hayvan desteği sağladıklarını söyledi.

Üretimin hayatın temel unsurlarından biri olduğunu belirten Masatlı, "Devletimiz, ilimizde depremlerin ardından çiftçilere 2 milyar liraya yakın hibe ve destekte bulundu. İnşallah biz de bugün bereketli Amik Ovası'nda üretim yapan çiftçilere hayvan yetiştirme konusunda kolaylık sağlayacak makinelerimizi dağıtacağız. Biz tarımın içinde bulunduğu bütün alanlara destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen de ekipmanların üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında temin edilen kırpma makineleri depremzede üreticilere verildi.



Yurt Dünya 28.11.2025 17:54:10 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da depremzede 70 üreticiye keçi ve koyun kırpma makinesi dağıtıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

2

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

3

Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi

4

Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

5

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu

6

Bucak'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi

7

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana'da Sivil Toplum Buluşması programında konuştu:

8

Kahramanmaraş'ta kadınlara "Güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları" eğitimi verildi

9

"81 İlde 81 Orman" projesi Çanakkale ile devam ediyor

10

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti