Hatay

Hatay'da depremzedeler için psikososyal destek merkezi açıldı

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Antakya ilçesinde depremzedeler için psikososyal destek merkezi açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İhtiyaç Haritası Derneği işbirliğinde vatandaşların psikolojik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Doğanköy Mahallesi'ndeki İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı'nda kurulan Psikososyal Destek Merkezi ile vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.

Merkezde, bireysel psikolojik danışmanlığın yanı sıra çocuk ve ergenlere yönelik destek programları, aile danışmanlığı ve rehberlik, travma sonrası iyileşme çalışmaları ile iyilik halini güçlendirmeye dönük eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar, Alo 153 Beyaz Masa hattı üzerinden başvuru yaparak randevu alabilecek.



