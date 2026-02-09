İlginizi Çekebilir

Hatay'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi

HATAY - Yeşilay Hatay Şubesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğinde Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte stantlarda ağırlanan katılımcılara sigaranın zararları aktarıldı.

Sigarayı bırakmak isteyenlere bilgilendirme yapan Yeşilay görevlileri, bağımlılıktan kurtulmanın olumlu etkilerini anlattı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, gazetecilere, sigaraya karşı Yeşilay ile işbirliği yaptıklarını söyledi.

Bu tür çalışmaları önemsediklerini dile getiren Eren, "Amacımız, şehrimizde ve ülkemizde sigara ve benzeri bağımlılık yapan maddelerin kullanımının azalması ve tamamen ortadan kalkmasıdır." dedi.

İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez de hastanelerde sigarayı bıraktırma birimlerinin bulunduğuna işaret ederek, "İnsanlar, yeter ki sigarayı bırakmak istesin, biz her türlü desteği ücretsiz sağlayacağız." diye konuştu.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu da tütün ürünlerinin insan sağlığını tehdit ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sigaranın içerisinde 4 bine yakın zararlı kimyasal bulunuyor. İnsanlar, kendilerinin yanı sıra içtikleri ortamda bulunan insanlara da zarar veriyorlar. Bunu önlemeye çalışıyoruz. Kişilerin sigaraya başlamamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Başlayanlar varsa da bırakmaları için danışmanlık merkezimize yönlendiriyoruz."

Farkındalık etkinliği, hastane girişinde yapılan yürüyüşle son buldu.



