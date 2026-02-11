İlginizi Çekebilir

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği
GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi
Doğa Koleji öğrencileri First Lego League Challenge'tan ödüllerle döndü
Konyaaltı Belediyesi ‘LÖSEV İncileri Projesi’ kapsamında etkinlik düzenlendi
Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı
Antalya’da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi
Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı
Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Hatay'da düştükleri su dolu inşaat temelinde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi

Hatay

Hatay'da düştükleri su dolu inşaat temelinde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düştükleri su dolu inşaat temelinde boğulan iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Çamsarı Mahallesi'nde dün evlerinin yakınındaki içi su dolan inşaat temeline düşmeleri sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer ve 3 yaşındaki kardeşi İsmail Sert'in cenazeleri, Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çocukların naaşı, defin için Çamsarı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze namazına anne Şeyda ve baba Emrah Sert ile yakınlarının yanı sıra Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kenan Özmen ve vatandaşlar da katıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Altunal'ın kıldırdığı namaz sonrası kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.



Yurt Dünya 11.02.2026 13:25:42 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da düştükleri su dolu inşaat temelinde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği

2

GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

3

Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi

4

Doğa Koleji öğrencileri First Lego League Challenge'tan ödüllerle döndü

5

Konyaaltı Belediyesi ‘LÖSEV İncileri Projesi’ kapsamında etkinlik düzenlendi

6

Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı

7

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı

8

Antalya’da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi

9

Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı

10

Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi