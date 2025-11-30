İlginizi Çekebilir

Hatay'da eğitimlerini tamamlayan 1418 acemi er yemin etti

Hatay

Hatay'da eğitimlerini tamamlayan 1418 acemi er yemin etti

HATAY - Hatay'daki İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 1418 acemi er yemin etti.

Komutanlıkta 2025-4 dönem acemi erler için düzenlenen törende sancak geçişi yapıldı.

İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Osman Çevik'in askerleri ve aileleri selamlamasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende konuşan Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Deniz Piyade Kurmay Albay Hasan Ardıç, temel askerlik eğitimi boyunca kendilerine tevdi edilen her türlü görevi hırs, özgüven, cesaret ve fedakarlıkla yapan erleri yetiştirdikleri için ailelere teşekkür etti.

Birliğe ilk katılan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasından sonra 1418 acemi er yemin etti, geçit töreni yapıldı.

Törene, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu ve İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ve askerlerin aileleri katıldı.




