Hatay'da ""En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı

HATAY - Hatay'da İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme amaçlayan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Masatlı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, uyuşturucuyla mücadelenin toplumun tamamını merkeze alan geniş kapsamlı bir mesele olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede en temel rolün annelerde olduğunu belirten Masatlı, "Evlatlarımızın karşılaşabileceği her türlü risk karşısında en önce fark eden, hisseden ve tedbir alan fedakar ve cefakar annelerimizdir. Bu sebeple anneler uyuşturucuyla mücadelenin en güçlü koruyucu kalkanı, en duyarlı takipçisi ve en etkili destekçisidir." dedi.

İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz da projeyle amaçlarının aile bağlarını güçlendirerek, gençlerin madde kullanımına yönelmesini önlemek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, polis memuru Fikret Özlü tarafından ailelere ve annelere uyuşturucuyla mücadelede farkındalık eğitimi verildi.

Programda, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ile ilgili de katılımcılar bilgilendirildi.



Yurt Dünya 5.12.2025 14:50:32 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da ""en iyi narkotik polisi: anne" projesi tanıtıldı

