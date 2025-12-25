İlginizi Çekebilir

Hatay'da evinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Hatay

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Y.M'nin evi ve aracında arama yaptı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi, tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Yurt Dünya 25.12.2025 11:29:55 0
