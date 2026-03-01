İlginizi Çekebilir

Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
Futbol: Trendyol Süper Lig
Serikspor-Sivasspor maçının ardından
Hatay'da gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralandı
Bozyazı ilçesinde "Vefa Projesi" ile yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları karşılanıyor
Arsuz ilçesinde öğrenciler sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirildi
Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından
Futbol: Trendyol 1. Lig
Besim Aybars Kulüpler Kros Süper Ligi final yarışları Antalya'da yapıldı
Futbol: Trendyol 1. Lig

Hatay'da gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralandı

Hatay

Hatay'da gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralandı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde üzerindeki ziynet eşyası çalındığı sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

E.O, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan annesi T.O'yu evinin bahçesindeki tavuk kümesi önünde baygın halde görmesi üzerine durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

T.O, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.O, polis ekiplerine annesinin üzerindeki ziynet eşyalarından bazılarının eksik olduğunu bildirmesi üzerine olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadının, bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Yurt Dünya 1.03.2026 19:35:10 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Birleştirici Gücü
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

2

Futbol: Trendyol Süper Lig

3

Serikspor-Sivasspor maçının ardından

4

Hatay'da gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralandı

5

Bozyazı ilçesinde "Vefa Projesi" ile yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları karşılanıyor

6

Arsuz ilçesinde öğrenciler sağlıklı yaşam ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirildi

7

Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından

8

Futbol: Trendyol 1. Lig

9

Besim Aybars Kulüpler Kros Süper Ligi final yarışları Antalya'da yapıldı

10

Futbol: Trendyol 1. Lig