Hatay'da gazete çıkaran liseliler mürekkep kokusunu okul sıralarında deneyimliyor

HATAY - MEHMET BAYRAK - Hatay'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gazetecilik eğitimi alan öğrenciler, çıkardıkları "Genç Benli" adlı aylık gazeteyle hem mesleki tecrübe kazanıyor hem de kentteki gelişmeleri okuyuculara aktarıyor.

Antakya ilçesindeki lisede, 9 ve 12'nci sınıflardan oluşan 25 gazetecilik bölümü öğrencisi, meslek dersi kapsamında eylülde gazete çıkarmaya başladı.

Haberlerin yazımı ve fotoğraflarının çekilmesi ile sayfa tasarımında görev alan liseliler, gazeteye "Genç Benli" adını verdi.

Basın mensubu adayları, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları 8 sayfalık gazetede, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent ve okuldaki gelişmelere yer veriyor.

Matbaada ayda bir basılan gazete, kentteki çeşitli kurumlara, liselere ve velilere dağıtılıyor.

Gazete sayesinde mürekkep kokusunu okul sıralarında deneyimleyen öğrenciler, mesleki tecrübe kazanıyor.

Öğrenciler, eylül, ekim ve kasımda okuyucularla buluşturdukları gazetenin aralık baskısını çıkarmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

- "Çocuklar artık gazete çıkarmaya alıştılar"

Gazetecilik öğretmeni Zeynep Balgay Taşdemir, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle bölümün 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmadığını söyledi.

Taşdemir, 9'uncu sınıftan 20, 12'nci sınıftan 5 öğrenciyle gazeteyi çıkardıklarını belirterek, "Çocuklar fotoğraf makinesini ilk aldıkları an elleri titriyordu, şimdi biraz alıştılar. Uzun bir yolculuğumuz var. Biz bu şehirde depremler nedeniyle her şeye sıfırdan başladık. Bölümümüz de öğrencilerimizle yeniden yeşeriyor." diye konuştu.

Taşdemir, gazete sayesinde öğrencilerin derslerde öğrendiklerini pratiğe dökme şansı bulduğunu anlattı.

Çalışma sayesinde öğrencilerin bölüme ilgisinin arttığını dile getiren Taşdemir, "Çevremizden de çok güzel tepkiler aldık. Çocuklar artık gazete çıkarmaya alıştılar. Bir haber konusu olduğu zaman hemen organize oluyoruz. Artık sadece kendi okulumuzda değil okulumuzun dışındaki haberlerde bile bir araya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Gazetecilik bana bakış açısı da kazandırdı"

Bölümün 12'nci sınıf öğrencilerden Saadet Kuzuluk, muhabir olmayı hedeflediğini söyledi.

4'üncü baskıya hazırlandıklarını ifade eden Kuzuluk, "Çıkardığımız gazeteleri yakın çevreme de dağıttım. Ailem, arkadaşlarım ve akrabalarım çok mutlu oldular." dedi.

Ömer Musto da haber fotoğrafçılığında uzmanlaşmayı istediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bölüme ilk adım attığımda sadece meraklı bir öğrenciydim şimdi haberin nasıl yazıldığını, görüntünün nasıl anlam kazandığını bilen birine dönüştüm. Gazetecilik bana bakış açısı da kazandırdı. Buradan mezun olunca kendime ve gelecek planlamalarıma daha çok güveneceğim."

9. sınıf öğrencisi Beren Yıldırım ise gazetenin her baskısında ayrı bir heyecan duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bölüme spor muhabiri olma hayaliyle geldim. Fotoğraf çekimi ve haber yazımı gibi aşamaları öğrendim. Artık sadece maç izleyen biri değil o maçı belgeleyen ve anlatan biriyim. Doğru yolda ilerlediğimi biliyorum ve burada okuduğum için çok mutluyum."