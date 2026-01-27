Hatay'da gazeteci yetiştiren akademisyenler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

HATAY - Hatay'da İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) İskenderun Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü'nde görevli akademisyenler, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Saibe Pala ve Öğretim Görevlisi Mehmet Kartal Bilen, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Pala, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Kulak bozan" adlı karesine oy veren Pala, "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı eserlerini tercih etti.

Oylamayı değerlendiren Pala, fotoğrafları seçerken karar vermekte zorlandığını belirterek, "Fotoğraf sadece estetik bir üretim değil olayın kanıtı, derinden etkileyen bir hikayenin ürünüdür." dedi.

Öğretim Görevlisi Mehmet Kartal Bilen ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber"de Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" adlı karesini oylayan Bilen, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Pedro Pascual'ın "Beyhude", "Günlük Hayat"ta Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı fotoğrafından yana tercihini kullandı.

- AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.