Hatay'da hayırsever iş insanının desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi

HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir hayırsever iş insanının desteğiyle inşa edilen 24 derslikli Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi törenle açıldı.

Saraycık Mahallesi'nde inşa edilen, laboratuvar, kütüphane, atölyeler ile basketbol ve voleybol sahalarının bulunduğu okulun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, eğitim kurumunun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kentte 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle 210 okulun yıkıldığını dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu yıkılan okullarımızın yerine bugün 225'inci okulumuzu hizmete aldık, bunların toplam derslik sayısı 2 bin 506'dır. Bizler sadece okul yapmadık, 4 bilim sanat merkezi, 4 öğretmenevi de yapıyoruz. Bunlar da çok kısa zaman içerisinde hizmete alınacak. 6 Şubat 2023'te 14 bin 700 olan derslik sayımız şu anda inşaatları devam eden 55 okulumuz da tamamlandığında 17 binlere ulaşacak."

Vali Masatlı, çalışmalarda kendilerine liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile okulların inşasına katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de okulun, Hatay'ın yeniden ayağa kalkışının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Okulun inşasını üstlenen iş insanı Hüsnü Özyeğin ise depremlerin ardından Hatay, Adıyaman ve Gaziantep'te barınma, eğitim ve sağlık odaklı destekler sunmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu noktada durmak gibi bir düşüncemiz yok. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi de bölgeye kalıcı destek hedefimizin somut bir göstergesidir. Bu vesileyle okulumuzun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sayın Vali'miz Mustafa Masatlı olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardından 24 derslikli Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi'nin açılış kurdelesi kesen Masatlı ve protokol üyeleri, sınıfları gezdi, öğrencilere hediye verdi.



