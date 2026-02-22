İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol Süper Lig
Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya savaşının 4. yıl dönümünde buluştu
Adana'da düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi
Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi akreditasyon sınavını tamamladı
Mersin'de sağanağın etkisiyle balçık biriken Millet Bahçesi sahili temizliyor
Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi
GÜNCELLEME - Antalya'da kaybolan 80 yaşındaki yaşlı kadın dağda kayalıklar arasında bulundu
Yanından ayırmadığı kuzusunu parkta da misafirliğe de götürüyor
Mersin'de kayısı ağaçları çiçeklendi
Mersin'de özel gereksinimli çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi

Hatay

Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dövüştürdükleri horozlar üzerinden bahis oynadıkları belirlenen 76 kişiye 990 bin 436 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kuzuculu Mahallesi'nde "Dörtyol Süs Kanatlı Sokak Hayvanları Koruma Derneği" tabelası bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda, dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynadıkları tespit edilen 76 kişiye 990 bin 436 lira ceza kesildi.

Dernek yetkilisi K.U. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan, 4 kişi hakkında da "hayvana eziyet" suçundan adli işlem başlattı.



Yurt Dünya 22.02.2026 16:11:56 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Ayırmadan, Ayrıştırmadan…

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

İsteseniz de İstemeseniz de: Özümüze Dönüyoruz!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Futbol: Trendyol Süper Lig

2

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya savaşının 4. yıl dönümünde buluştu

3

Adana'da düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

4

Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi akreditasyon sınavını tamamladı

5

Mersin'de sağanağın etkisiyle balçık biriken Millet Bahçesi sahili temizliyor

6

Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi

7

GÜNCELLEME - Antalya'da kaybolan 80 yaşındaki yaşlı kadın dağda kayalıklar arasında bulundu

8

Yanından ayırmadığı kuzusunu parkta da misafirliğe de götürüyor

9

Mersin'de kayısı ağaçları çiçeklendi

10

Mersin'de özel gereksinimli çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı