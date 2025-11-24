Hatay'da iş yerinde çıkan yangında ölen ikinci kişinin komiser olduğu belirlendi

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde 4'üncü sınıf emniyet müdürü Volkan Cansever'in yaşamını yitirdiği iş yeri yangınında ölen ikinci kişinin komiser Derya Aslan olduğu tespit edildi.



Fatih Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın zeminindeki otomobil satış ve bakım merkezinde 22 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybeden ikinci kişinin, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazenin, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Derya Aslan'a ait olduğu belirlendi.

Yangında dumandan etkilendikleri için tedavi gören 9 bina sakininin ardından hastanelerdeki 5 kişi de taburcu edildi.



Öte yandan olayda yaşamını yitiren İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4'üncü sınıf emniyet müdürü Cansever'in cenazesinin, Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Belen ilçesindeki iş yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, dumandan etkilendikleri için hastanelere kaldırılan 14 kişiden 9'u aynı gün taburcu edilmişti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerden birinin Cansever'e ait olduğu tespit edilmişti.