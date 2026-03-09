İlginizi Çekebilir

Antalya'da yaşayan mühtediler iftar sofrasında buluştu
Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları iftarda bir araya geldi
Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay'da öğrencilerle iftar yaptı
Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu
AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy iftar programına katıldı
Basketbol: 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası
Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da devlet korumasındaki 10 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu

Hatay'da "İstihdam Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Hatay

Hatay'da "İstihdam Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 61 firmanın katılımıyla "İstihdam Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Türk Kızılay ve Türkiye İş Kurumu işbirliğinde organize edilen programın açılışı, İSTE'nin merkez kampüsünde yapıldı.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, programdaki konuşmasında, üniversitelerin nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve ekonomik gelişmeye yön veren stratejik merkezler olduğunu söyledi.

Duruel, eğitimin yanı sıra bölgenin kalkınmasına yön veren, teknoloji üreten ve sanayiyle güçlü işbirlikleri geliştiren bir üniversite olmak istediklerini anlattı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da yaraları sarmaya devam ettiklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir ise "61 firmanın katılımıyla düzenlediğimiz bu istihdam fuarıyla, gençlerimizi ve iş dünyasını doğrudan bir araya getiriyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimiz ürettikçe, iş dünyamız güçlendikçe Hatay çok güçlü şekilde yeniden ayağa kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

İş arayan kişilerin stantlarda firmalarla görüşme yapabildiği etkinlik, yarın sona erecek.



Yurt Dünya 9.03.2026 18:06:55 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da "istihdam buluşmaları" etkinliği düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Sarıçam’daki Osmaniyeliler
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da yaşayan mühtediler iftar sofrasında buluştu

2

Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları iftarda bir araya geldi

3

Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

4

Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi

5

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay'da öğrencilerle iftar yaptı

6

Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu

7

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy iftar programına katıldı

8

Basketbol: 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası

9

Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

10

Antalya'da devlet korumasındaki 10 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu