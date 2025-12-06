İlginizi Çekebilir

Hatay

Hatay'da kayıp olarak aranan kadının cesedi evin banyosunda gömülü bulundu

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde, karısını baltayla öldürdüğü ve evin banyosuna gömdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Gökdere Mahallesi'nde yaşayan Meliha S'ye (61) ulaşamayan yakınları, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Çiftin yaşadığı eve giden ekipler, kapıda kan izlerine rastladı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede evin banyosunun kazıldığını tespit etti.

Yapılan incelemede Meliha S'nin öldürülerek banyoya gömüldüğü belirlendi.

Ekipler, olayla ilgili Bekir S'yi (77) suç aleti baltayla yakaladı.

Gözaltına alınan Bekir S. ifadesinde, eşini baltayla öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etti.

Meliha S'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



6.12.2025
