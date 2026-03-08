İlginizi Çekebilir

Hatay

Hatay'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Y.B. idaresindeki 31 AIF 382 plakalı otomobil, Kırıkhan-Antakya yolunun Topboğazı mevkisinde refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alırken, Y.B. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Y.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.



8.03.2026
