Hatay'da künefeciler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

HATAY - Hatay'da künefe ustaları, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tescilli lezzetin ustaları, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Gastronomi Çarşısı'ndaki künefe ustası Ragıp Bekfilavioğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Cem Genco'nun "Altın değerinde" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" karelerine oy veren Bekfilavioğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Günlük Hayat" kategorisinde ise oyunu Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesinden yana kullandı.

Künefe ustası Abdulkadir Mısırlı da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Costas Baltas'ın "Zaferin ardından", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karelerine oy veren Mısırlı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise oyunu Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesinden yana kullandı.

Künefe ustası Mısırlı, tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını belirtti.

En çok "Gazze: Açlık" kategorisinin kendisini etkilediğini belirten Mısırlı, "Oradaki yaşamı görünce insan haline binlerce şükrediyor, oradaki zorluğu görüyoruz. Fotoğrafları çeken arkadaşların eline, emeğine sağlık." dedi.

- AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



