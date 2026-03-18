Hatay'da meslek liselilerin ürettiği çikolatalar bayramda ağızları tatlandıracak

HATAY - SALİM TAŞ - Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi ikramlık çikolata üretimini artıran Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hem mesleki deneyim kazanıyor hem de satıştan gelir elde ediyor.

Samandağ ilçesindeki okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı'nda eğitim gören 49 öğrenci, yaklaşan bayramda ağızları tatlandırmak için atölyede el birliğiyle çalışıyor.

Öğretmenler eşliğinde farklı içeriklerde çikolata yapan liseliler, paketledikleri ürünleri tüketime hazır hale getiriyor.

Çikolatalar, "Züha" markasıyla okulun sosyal medya hesabı ve bazı marketler aracılığıyla satışa sunuluyor.



Atölyedeki üretim sayesinde mesleki deneyim kazanan liseliler, çikolataların satışından gelir elde ediyor.

- "Vatandaşlarımıza sağlıklı ürünler sunmayı amaçlıyoruz"

Okul müdürü Naim Haskioğlu, AA muhabirine, atölyedeki mesleki çalışmaların öğrencilere katkı sağladığını söyledi.

Çikolataların tüketiciler tarafından ilgi gördüğünü dile getiren Haskioğlu, şöyle konuştu:

"Ramazan Bayramı'ndan dolayı vatandaşlarımızın çok ciddi talebi var. Bu anlamda üretim kapasitemizi artırdık. Meslek liselerinin güçlü teknik altyapısı sayesinde vatandaşlarımıza sağlıklı ürünler sunmayı amaçlıyoruz. Ürettiğimiz çikolataların kalitesi oldukça yüksek, en önemlisi de hijyenik ve steril koşullarda hazırlanıyor."

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenlerinden Gizem Doğru, öğrencilerin çikolatanın hazırlanmasından paketlenmesine kadar tüm süreçte görev aldığını belirtti.

Çeşidine göre kilogramı 1000 ila 1500 lira arasında satılan çikolatalardan yılda yaklaşık 500 kilogram ürettiklerini anlatan Doğru, "Amacımız sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ve donanımda öğrenciler yetiştirmek. Öğrencilerimiz ürettikleri çikolataların satışını yaptıkları için mesleki özgüvenleri gelişiyor." dedi.

- Öğrencilerin hedefi kendi iş yerlerini açmak

Atölyede çalışan öğrencilerden Fırat Fırıncıoğulları, tüketicilere kaliteli ve zengin tatlar sunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Dubai çikolatası, lotus dolgulu, fındık kremalı ve latte dolgulu çeşitlerimiz var. Haftanın belirli günlerinde atölyede üretim yaparak hem deneyim kazanıyor hem de harçlığımızı çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırıncıoğulları, mezun olduktan sonra çikolata ve pasta ürünleri satabileceği kafeterya açmayı hedeflediğini söyledi.

Ezgi Hüzmeli de eğitim gördüğü bölümün kendisine önemli deneyimler kazandırdığını, gelecekte pastane işletmeyi istediğini kaydetti.