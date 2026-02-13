İlginizi Çekebilir

AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Akın'dan Çukurova Belediyesine "yağmur" tepkisi
Antakya'da "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü" kapsamında stant açıldı
Antalya'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı
Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı
Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi
Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor
Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçası kaldırıldı

Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı

Hatay

Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde göçmen kuşların rotası üzerinde yer alan Milleyha Sulak Alanı'nda, bölgenin korunması ve tanıtılması amacıyla inşa edilen "Milleyha Doğa Gözlem Merkezi" törenle açıldı.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği öncülüğünde, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilen merkezin açılışına dernek üyeleri, doğaseverler ile öğrenciler katıldı.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin en önemli sulak alanlarından biri olan Milleyha'nın, biyoçeşitlilik açısından çok sayıda kuş türü ve bitkiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Merkezin alandaki canlı yaşamı için önemli bir kazanım olduğunu belirten Atik, buranın aynı zamanda bir öğrenme alanı olacağını ifade etti.

Atik, merkezin gelecekte bilimsel çalışmalara da ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Yaban hayatı uzmanı ve kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu da açılışı yapılan merkezin, alanın tanıtımına da katkı sağlayacağını belirtti.

Açılışın ardından Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği üyelerince katılımcılara Milleyha Sulak Alanı ile ilgili bilgi verildi.



Yurt Dünya 13.02.2026 17:17:56 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da milleyha doğa gözlem merkezi açıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Akın'dan Çukurova Belediyesine "yağmur" tepkisi

2

Antakya'da "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü" kapsamında stant açıldı

3

Antalya'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

4

5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı

5

Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı

6

Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi

7

Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı

8

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

9

Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

10

Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçası kaldırıldı