İlginizi Çekebilir

Hatay'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Futbol: Hazırlık maçı
Antalya'da tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı
Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
BYD Türkiye 2025'te 45 binden fazla araç sattı
Futbol: Hazırlık maçı
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Hatay'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı
Peugeot yılın ilk kampanyasını başlattı
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu yatırımcısına kazandırdı

Hatay'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Hatay

Hatay'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Güzelburç Mahallesi Dericiler Sitesi Kavşağı'nda, plakaları öğrenilemeyen A.E. idaresindeki motosiklet ile Y.Y'nin kullandığı minibüs çarpıştı.

Kaza nedeniyle kontrolden çıkıp su kanalına devrilen motosikletteki A.E. ile H.E.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Yurt Dünya 8.01.2026 02:22:29 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Sizi Asla Unutmayacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

2

Futbol: Hazırlık maçı

3

Antalya'da tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı

4

Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

5

BYD Türkiye 2025'te 45 binden fazla araç sattı

6

Futbol: Hazırlık maçı

7

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

8

Hatay'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

9

Peugeot yılın ilk kampanyasını başlattı

10

İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu yatırımcısına kazandırdı