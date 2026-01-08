Hatay'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Güzelburç Mahallesi Dericiler Sitesi Kavşağı'nda, plakaları öğrenilemeyen A.E. idaresindeki motosiklet ile Y.Y'nin kullandığı minibüs çarpıştı.
Kaza nedeniyle kontrolden çıkıp su kanalına devrilen motosikletteki A.E. ile H.E.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.