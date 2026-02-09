İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
İSG "Sabiha Gökçen'in İzinde" serisinin üçüncü buluşmasını düzenledi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta konuştu:
Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası açılışında konuştu:
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta TARDİP Projesi'nin tanıtım programında konuştu:
Bozyazı'da emniyet, jandarma ve sahil güvenlik mensuplarına başarı belgesi verildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da temaslarda bulundu
Adana'da "Akdeniz Diyabet Akademisi 7. Toplantısı" düzenlendi
Adana'da sigara bırakma poliklinikleri geçen yıl 5 bin 782 kişiye hizmet verdi
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Hatay

Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

HATAY - Hatay'da Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen belediye personelini arama çalışmaları devam ediyor.

Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat'ta nehre düştükten sonra akıntıya kapıldığı iddia edilen Büyükşehir Belediyesi çalışanı Berkan Karakaya'nın (24) bulunması için yürütülen çalışmalar Samandağ ilçesinde sürdü.

Ekipler, Tekebaşı ve Meydan mahallelerinde Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada botla arama yaptı.

Dron destekli çalışmaya Hatay, Ankara, Sivas ve Mersin'in AFAD ekiplerinin yanı sıra polis, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Ekiplerin bölgedeki incelemesi devam ediyor.



Yurt Dünya 9.02.2026 17:31:43 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bir Yönetici Ancak Bu Kadar Sevilebilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye Futbolunda Kara Gece: İl Hakem Kurulu Bu Neyin Operasyonu?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

2

İSG "Sabiha Gökçen'in İzinde" serisinin üçüncü buluşmasını düzenledi

3

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta konuştu:

4

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası açılışında konuştu:

5

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta TARDİP Projesi'nin tanıtım programında konuştu:

6

Bozyazı'da emniyet, jandarma ve sahil güvenlik mensuplarına başarı belgesi verildi

7

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da temaslarda bulundu

8

Adana'da "Akdeniz Diyabet Akademisi 7. Toplantısı" düzenlendi

9

Adana'da sigara bırakma poliklinikleri geçen yıl 5 bin 782 kişiye hizmet verdi

10

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı