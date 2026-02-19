Hatay'da okul koridorları ramazan için süslendi

İlginizi Çekebilir

HATAY - Hatay'da öğrencilerin ramazanın manevi atmosferini yaşamaları için okulların koridorlarında süsleme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla illere gönderilen yazı kapsamında okullar, öğretmen ve öğrenciler tarafından süslendi.

İskenderun ilçesi Denizciler İmam Hatip Ortaokulunda "Ramazan Sokağı" diye adlandırılan koridora ışıklandırma yapıldı, ramazana özgü motif ve figürler yerleştirildi.

Davul ve maniler eşliğinde sınıf sınıf gezen öğrenciler, hurma ve imsakiye dağıttı.

Okul müdürü Mehmet Faruk Cevher, AA muhabirine, ramazanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Kurumdaki süslemelerin öğretmen ve öğrencilerin işbirliğinde yapıldığını dile getiren Cevher, "Öğrencilerimizin, manevi havayı, ramazan ayının iklimini hissetmeleri, daha iyi anlamaları için böyle bir çalışma yaptık. Ramazanın manevi havasını okulumuzda öğrencilerimizle daha iyi hissetmek için çaba içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.



