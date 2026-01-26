İlginizi Çekebilir

Android YazarkasaPOS Vestel bayilerinde satışa sunuldu
Antalya'da 10. Tematik Kış Kampı "Eğitimciler" temasıyla başladı
Hatay'da önce yetim sonra öksüz kalan ikizleri ölüm ayırdı
Antalya'da "Aşırı Yağış Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
Kadın girişimcinin tavuk çiftliği kurma hayali devlet desteğiyle gerçeğe dönüştü
Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı
Aladağ ilçesinde sis etkili oldu
Hatay'da devrilen otomobildeki bebeğin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Adana'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu
Gıda okuryazarlığının eksikliği sofradaki riski artırıyor

Hatay'da önce yetim sonra öksüz kalan ikizleri ölüm ayırdı

Hatay

Hatay'da önce yetim sonra öksüz kalan ikizleri ölüm ayırdı

HATAY - Hatay'da, doğuştan yapışık kalçaları ameliyatla ayrıldıktan sonra babalarını ve 6 Şubat depreminde de annelerini kaybeden 10 yaşındaki ikizlerden Ali Haydar Çakırkaya, rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Siyam ikizi Medyan İsa'yla yapışık olan kalçaları 2016'da gerçekleştirilen operasyonla ayrılan, akciğerindeki sorun ve kalbindeki delik nedeniyle uzun yıllar tedavi gören Ali Haydar Çakırkaya, halasıyla yaşadığı Defne ilçesindeki evde rahatsızlandı.

Bir özel hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çakırkaya'nın naaşı, 2019'da cinayete kurban giden babası Fuat Çakırkaya'nın mezarının da olduğu Dokuz Sultan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Namaza, Çakırkaya'nın ikizi Medyan İsa ve halası Nevel Çakırkaya ile yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Miyase ve Fuat Çakırkaya çiftinin 4. kez denediği tüp bebek tedavisiyle 2016'da dünyaya gelen siyam ikizi Ali Haydar ve Medyan İsa'nın yapışık olan kalça bölgeleri, doğumdan bir ay sonra gerçekleştirilen ameliyatla ayrılmıştı. Babalarını kaybettikten sonra bir başlarına kaldıkları anneleri 6 Şubat 2023'teki depremde evlerinin yıkılması sonucu ölen ikizlere, hala Nevel Çakırkaya sahip çıkmıştı.




Yurt Dünya 26.01.2026 14:49:15 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da önce yetim sonra öksüz kalan ikizleri ölüm ayırdı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Bu İnatlık Neden?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Android YazarkasaPOS Vestel bayilerinde satışa sunuldu

2

Antalya'da 10. Tematik Kış Kampı "Eğitimciler" temasıyla başladı

3

Hatay'da önce yetim sonra öksüz kalan ikizleri ölüm ayırdı

4

Antalya'da "Aşırı Yağış Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

5

Kadın girişimcinin tavuk çiftliği kurma hayali devlet desteğiyle gerçeğe dönüştü

6

Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı

7

Aladağ ilçesinde sis etkili oldu

8

Hatay'da devrilen otomobildeki bebeğin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

9

Adana'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

10

Gıda okuryazarlığının eksikliği sofradaki riski artırıyor