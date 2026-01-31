İlginizi Çekebilir

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu:
Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta "SOGEP" projelerinin imza törenine katıldı
Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor
Futbol: Trendyol Süper Lig
Kumluca'da hortumdan etkilenen çiftçilere plastik sera örtüsü desteği
Futbol: Trendyol Süper Lig
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kahramanmaraş'ta konuştu:
Silifke'de refüje çıkan tırda maddi hasar oluştu
Hatay'da polis, piroteknik maddelere yönelik denetim yaptı

Hatay'da polis, piroteknik maddelere yönelik denetim yaptı

Hatay

Hatay'da polis, piroteknik maddelere yönelik denetim yaptı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, kimyasal tepkimeler aracılığıyla patlayıcı, ısı, ses, duman, ışık oluşturan maddelere yönelik iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik ilçede piroteknik maddeleri satan iş yerlerini denetledi.

Uygulamada 137 iş yeri kontrol edilirken, 144 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulandı.

Ekipler, satışı izne tabi olan ancak ruhsatsız şekilde bulunduran iş yerindeki 477 meşale, 11 volkan, 70 maytaba el koydu ve işletmeye 3 bin 705 lira ceza uyguladı.



Yurt Dünya 31.01.2026 16:35:22 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da polis piroteknik maddelere yönelik denetim yaptı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Kötü Görüntüyü Hep Seyrediyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu:

2

Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta "SOGEP" projelerinin imza törenine katıldı

3

Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor

4

Futbol: Trendyol Süper Lig

5

Kumluca'da hortumdan etkilenen çiftçilere plastik sera örtüsü desteği

6

Futbol: Trendyol Süper Lig

7

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

8

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kahramanmaraş'ta konuştu:

9

Silifke'de refüje çıkan tırda maddi hasar oluştu

10

Hatay'da polis, piroteknik maddelere yönelik denetim yaptı