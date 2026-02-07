İlginizi Çekebilir

Hatay'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi

HATAY - Hatay’ın Yayladağı ilçesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi ekipleri ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması başlattı.

Öte yandan Belen ilçesinde de sis etkili oldu.

Sis nedeniyle Belen-İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.




