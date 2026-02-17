Hatay'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

HATAY - Hatay'da yaralı ve güçten düşmüş halde bulunan 7 kuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı ve bitkin halde bulunan 7 kuşun tedavileri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Veteriner Fakültesi ile HMKÜ Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapıldı.

Tedavileri tamamlanan 5 şahin, kartal ve kukumav Alahan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte doğaya salındı.

Etkinliğe HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, HMKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Coşkun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın ve öğrenciler katıldı.