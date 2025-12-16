Hatay'da tır dorsesinde 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde dorsesinde 220 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında ilçede uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurarak arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada tırın dorsesine gizlenmiş 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, araç sürücüsü M.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.