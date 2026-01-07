Hatay'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

Hatay

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

Arsuz-İskenderun kara yolunun Arpaderesi Mahallesi mevkisinde Ş.S'nin kullandığı 31 M 2106 plakalı minibüs ile N.Ç. idaresindeki 33 ATV 890 plakalı tır çarpıştı.

Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, park halindeki 2 cipe çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 1'i ağır 18 yaralı, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



