İlginizi Çekebilir

Şipal, MÜSİAD İl Temsilcisi Olarak Atandı
Adana'da Seyhan Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Aras Kargo "Gaziantep Transfer Merkezi"ni hayata geçirdi
Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı
Obezite birçok kronik hastalığın temelini oluşturuyor
Akdeniz ilçesinde basketbol kursları sürüyor
Antalya'da minik öğrenciler, yaban hayatı hakkında bilgi aldı
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş kendisine mektup yazan öğrencilerle buluştu
HDI Sigorta, 2026 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi
Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'da üniversite öğrencileri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi

Hatay

Hatay'da üniversite öğrencileri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi

HATAY - Hatay'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Hatay Şubesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğiyle üniversitenin Atatürk Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, etkinlikte, bağımlılığın bireyin hayatında karşılaşabileceği en zorlu süreçlerden biri olduğunu söyledi.

Bağımlılığın sadece sağlığı değil, sosyal hayatı da etkilediğini belirten Kuyubaşıoğlu, şöyle konuştu:

"Bağımlı olan birey, şahsiyetini, ailevi ilişkilerini ve toplumla olan münasebetlerini, yani her şeyini kaybediyor. Oluşan bu boşluğu bizler dolduracağız. Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadele konusunda her zaman sahada olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bağımlılığa kapılmadan önce onları çeşitli eğitimlerle takip ediyoruz. Bağımlılığa teslim edilecek tek bir bireyimiz bile yok, her bir kişi bizim için çok kıymetli."

Kuyubaşıoğlu, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla bağımlılıkla mücadeleye destek verdiklerini, kapılarının herkese açık olduğunu kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince madde bağımlılığı konusunda sunum yapılan programda, HMKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsa Yücel İşgör de "Davranışsal Bağımlılık" konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlikte, YEDAM'ın da tanıtımı yapıldı.



Yurt Dünya 4.03.2026 14:45:04 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da üniversite öğrencileri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Daha Ne Kadar İnsan Ölecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Şipal, MÜSİAD İl Temsilcisi Olarak Atandı

2

Adana'da Seyhan Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

3

Aras Kargo "Gaziantep Transfer Merkezi"ni hayata geçirdi

4

Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı

5

Obezite birçok kronik hastalığın temelini oluşturuyor

6

Akdeniz ilçesinde basketbol kursları sürüyor

7

Antalya'da minik öğrenciler, yaban hayatı hakkında bilgi aldı

8

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş kendisine mektup yazan öğrencilerle buluştu

9

HDI Sigorta, 2026 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi

10

Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü