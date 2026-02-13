İlginizi Çekebilir

Biyoteknoloji Vadisi ve Üsküdar Üniversitesi'nden "Stratejik İş Birliği Protokolü"
Serebral palsili Selcen ile hastanede tanıştığı Tufan'ın engel tanımayan aşk hikayesi
Vali Serdengeçti: Dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durun
Antalya'ya 40 günde geçen yılın toplamı kadar yağış düştü
Arçelik yeni akıllı mutfak robotu ThermoGurme'yi tüketicilerin beğenisine sundu
Kesme çiçek ihracatında "aslanağzı" alternatif oldu
Çukurova'da çiçekler Sevgililer Günü'ne hazır
Türkiye'de araç sahipliği oranı ikinci el otomobil pazarında güçlü büyümeye işaret ediyor
Nesli tehdit altındaki "boğa vatozu" Antalya'da sürü halinde ağa takıldı
Eğitimcinin çalışır durumdaki nostalji radyoları kültürel hafızayı bugüne taşıyor

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Reyhanlı ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Adreste narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 1 kilo 822 gram sentetik uyuşturucu, 1100 uyuşturucu hap, hassas terazi, 1900 dolar ve 4 bin 400 lira ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kumlu ilçesinde de daha önce uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan 2 kişinin ikametlerinin bahçesinde arama yapıldı.

Aramada 4 ruhsatsız tabanca, 30 fişek, 4 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 26 av tüfeği kartuşu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Yurt Dünya 13.02.2026 10:44:35 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Biyoteknoloji Vadisi ve Üsküdar Üniversitesi'nden "Stratejik İş Birliği Protokolü"

2

Serebral palsili Selcen ile hastanede tanıştığı Tufan'ın engel tanımayan aşk hikayesi

3

Vali Serdengeçti: Dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durun

4

Antalya'ya 40 günde geçen yılın toplamı kadar yağış düştü

5

Arçelik yeni akıllı mutfak robotu ThermoGurme'yi tüketicilerin beğenisine sundu

6

Kesme çiçek ihracatında "aslanağzı" alternatif oldu

7

Çukurova'da çiçekler Sevgililer Günü'ne hazır

8

Türkiye'de araç sahipliği oranı ikinci el otomobil pazarında güçlü büyümeye işaret ediyor

9

Nesli tehdit altındaki "boğa vatozu" Antalya'da sürü halinde ağa takıldı

10

Eğitimcinin çalışır durumdaki nostalji radyoları kültürel hafızayı bugüne taşıyor