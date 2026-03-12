İlginizi Çekebilir

Hatay

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

HATAY - Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Dörtyol Büro Amirliğince, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde uyuşturucu madde saklandığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda, Dörtyol ilçesinde portakal bahçesinde ve Erzin ilçesindeki depoda yapılan aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 milyon 50 bin uyuşturucu hap ve 175 kilogram kimyasal uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Operasyonda N.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen O.G. ve M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.



