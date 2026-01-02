Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinde elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.






