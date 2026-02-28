Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camisi ibadete açıldı

HATAY - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen Fatikli Camisi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Altınözü ilçesinde Fatikli Camisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

Fatikli Camisi, rekonstrüksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle yeniden ibadete açıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende, kadim medeniyet mirasını korumanın tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Depremlerin hem modern yapılar hem de tarihi eserler üzerinde ciddi yıkıma yol açtığını hatırlatan Masatlı, afetin ardından yürütülen çalışmalarla yalnızca konut, hastane ve okulların değil, ecdat yadigarı tarihi eserlerin de titizlikle ihya edildiğini kaydetti.

Masatlı, özgün mimari kimliği korunarak ve tarihi dokusuna bağlı kalınarak yeniden inşa edilen Fatikli Camisi'nin hayırlı olmasını diledi.

