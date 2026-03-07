Hatay'da Yeşilay Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi.



Yeşilay, Reyhanlı Gençlik Merkezi, Reyhanlı Bisiklet ve Doğa Tutkunları Grubu, Taipei Dostluk Anadolu Lisesi ve İrtah Koza Dergisi işbirliğiyle bisiklet turu gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında bir araya gelen grup, ilçe merkezinde 3 kilometre pedal çevirerek, "Sağlık için pedalla", ve "Bağımlı olma, sağlıklı ol" sloganları attı.

Programda Yeşilay ekipleri tarafından kurulan stantta, vatandaşlara bağımlılık konusunda bilgilendirme yapıldı.