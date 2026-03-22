AKSAV'da hedef "beyaz şapkalı hackerlar" yetiştirmek
Alanya'da hayatını kaybeden gazeteci Fazıl Tunç toprağa verildi
Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya-Konya kara yolunda bayram yoğunluğu
Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Burdur'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
CHP Akseki ilçe teşkilatında bayramlaşma programı düzenlendi
Katar'da düşen helikopterde şehit olan binbaşı Taştekin'in Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi

HATAY - Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mesut Bakkal, "Oyunun üstünlüğü maç boyunca bizdeydi. Fazla sıkmadan kazanmasını bildik. Tebrik ediyorum, iyi gidiyoruz." dedi.

Bakkal, Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, elde ettikleri galibiyetle ligde önemli avantaj yakaladıklarını belirtti.

Maçta erken dakikalarda buldukları golle oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını dile getiren Bakkal, "Oyunun üstünlüğü maç boyunca bizdeydi. Fazla sıkmadan kazanmasını bildik. Tebrik ediyorum, iyi gidiyoruz. Şimdi diğer maçların sonuçlarına bakacağız. Bizim için önemli olan kazasız belasız devam etmek. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Bakkal, hiçbir maçı küçümsemediklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"İyi bir yola girdik hep beraber. Taraftarı yine bizi yalnız bırakmadı, teşekkür ediyorum. Hakikaten bizim için büyük güç. Hem oyun hem de skor anlamında iyi yakaladık devam ediyoruz. Şimdi 2-3 günlük dinlemeden sonra tekrar ikinci periyoda başlayacağız. İyi gidiyoruz ve iyi yoldayız, devam edeceğiz. İnşallah bu yolun sonunda 'şampiyonluk olsun' diyorum. İnancımız da tam."


- Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün de rakibi galibiyetten dolayı kutladı.

Takımın ve genç oyuncuların gelişimine odaklandıklarını vurgulayan İrtegün, şunları kaydetti:

"Oyun olarak doğru yoldayız. Özellikle maçın belli bölümlerini gerçekten iyi oynuyoruz ama ne yazık ki genç oyuncuların olduğu yerde hata da olacak. Bireysel hatalar çok canımızı yaktı. Genç arkadaşlarımızın skor almasını inanın onlar için çok istiyorum. Bu iyi oyun, skorla taçlanırsa öz güven daha da yukarı çıkacak. Biz oyun ve genç oyuncuların gelişimi üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Hatayspor'un geleceğini kurtarma adına devam edeceğiz. Bizim yolumuz bu. O yüzden skorlardan bağımsız bakıyoruz kalan süreçlere."



YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

    Gazeteciliği Kirletenler
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

İlginizi Çekebilir

1

AKSAV'da hedef "beyaz şapkalı hackerlar" yetiştirmek

2

Alanya'da hayatını kaybeden gazeteci Fazıl Tunç toprağa verildi

3

Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

4

Antalya-Konya kara yolunda bayram yoğunluğu

5

Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

6

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

7

Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

8

Burdur'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

9

CHP Akseki ilçe teşkilatında bayramlaşma programı düzenlendi

10

Katar'da düşen helikopterde şehit olan binbaşı Taştekin'in Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi