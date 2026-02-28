İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol 1. Lig

Hatayspor-Bodrum FK maçının ardından

Hatayspor-Bodrum FK maçının ardından

Hatayspor-Bodrum FK maçının ardından

HATAY - Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "İki maçlık mağlubiyet serisinden sonra bizim için iyi bir galibiyet oldu." dedi.

Yılmaz, İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi hazırlandıkları için Hatayspor'u tebrik etti.

Güzel bir maç olduğunu dile getiren Yılmaz, "İki maçlık mağlubiyet serisinden sonra bizim için iyi bir galibiyet oldu. Haftaya çok önemli bir maçımız var. Üst sıralardaki yerimizi devam ettirebilmemiz için puan kaybetmeden devam etmemiz lazım. Sonuna kadar çabalayacağız." diye konuştu.


- Atakaş Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Bekir İrtegün ise sahaya genç sporcular ile çıktıklarını belirtti.

Gelecek sezonda deneyim kazanmış sporcularla sahada olmayı hedeflediklerini ifade eden İrtegün, şunları kaydetti:

"Devam edeceğiz. Zorlu bir deplasmana geçeceğiz. Sezon sonuna geldiğimizde umarım bu kötü sonuçların karşılığında gelecek seneyle alakalı daha fazla deneyim kazanmış oluruz. Daha oturaklı bir takım haline gelmek için en azından 4-5 genç oyuncuyu kazanmış oluruz, umudumuz bu. Son 10 dakika oynanan oyundan çok memnunum."



