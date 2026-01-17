Hatayspor-Manisa FK maçının ardından

İlginizi Çekebilir

HATAY - Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Manisa FK ile 2-2 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Bekir İrtegün, "İnşallah sezon bitmeden galibiyetler de alacağız." dedi.

İrtegün, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'un daha da geriye gitmemesi için çabaladıklarını söyledi.

Ligde kalmaya çalışacaklarını dile getiren İrtegün, "İnşallah sezon bitmeden galibiyetler de alacağız diye düşünüyoruz." dedi.

İrtegün, oyuncularının karşılaşmada iyi mücadele ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Enteresan bir maç oldu. Çocukların mutluluğu görülmeye değer. Oyuncu kardeşlerimizle sezon biterken geriye dönüp baktığımızda, gelişimlerine katkı sunmak, onları mutlu görmek bizi de çok mutlu edecektir. Psikolojik olarak galip gelmiş gibi düşünüyoruz. Herkesi tebrik ediyorum."


- Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını anlatarak, "Kazanmamız gereken bir maçtı, kazanamadık, çok üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.



