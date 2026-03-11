Hatayspor evinde maglup:1-2

İlginizi Çekebilir

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Burak Sami Şad, Kadir Akıllı

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Yılmaz Cin (Dk. 71 Mustafa Sait Aydın), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 46 Ating), Seyit Gazanfer (Dk. 64 Ersin Aydemir), Yunus Azrak (Dk. 46 Ali Yıldız), Sinan Özen (Dk. 80 Cenk Doğan), Sharif Osman, Chaadaev, Yiğit Ali Buz, Melih Şen
 

Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), Murat Paluli, Bekir Turaç Böke, Emre Gökay (Dk. 80 Malle), Mert Çelik (Dk. 31 Kerem Atakan Kesgin), Ethemi, Avramovski (Dk. 80 Badji), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 57 Kamil Fidan)
 

Goller: Dk. 63 Bekir Turaç Böke, Dk. 86 Badji (Özbelsan Sivasspor), Dk. 77 Muhammed Gönülaçar (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Melih Şen, Dk. 85 Ali Yıldız (Atakaş Hatayspor)
 

 

HATAY - Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.



Spor 11.03.2026 16:34:00 0
