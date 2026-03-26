Havalimanı deneyimini tek bir platformda buluşturan Treva kullanıma açıldı

İSTANBUL - Seyahat deneyimini uçtan uca yeniden kurgulamayı hedefleyen ve havalimanı öncesinden başlayarak yolculuğun tüm aşamalarını tek çatı altında bir araya getiren Treva, kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV İşletme Hizmetleri bünyesinde geliştirilen Treva ile "lounge" erişimi, hızlı geçiş, restoranlar, "duty-free" alışveriş, özel transfer, araç kiralama ve otopark gibi hizmetlerin yanı sıra, uçuş bilgileri, terminal navigasyonu, Wi-Fi erişimi ve yolculuk boyunca ihtiyaç duyulan bilgilere tek noktadan erişim sağlanıyor.

Yolcular, havalimanına gelmeden önce alışveriş ve siparişlerini tamamlayabilirken, havalimanında bekleme sürelerini daha verimli kullanarak daha akıcı ve konforlu bir deneyim yaşayabiliyor.

İlk etapta İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Milas-Bodrum Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hayata geçen Treva, Kazakistan'ın Almatı şehri ve Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i de kapsayacak.

Platform ayrıca global ölçekte 300'den fazla havalimanında lounge erişimi ve 160 ülkede araç kiralama hizmetlerine erişim imkanı sunuyor.

- Treva ile havalimanı deneyimi yeniden tasarlanıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri Pazarlama ve Dijital Çözümler İcra Kurulu Üyesi Aylin Alpay, havalimanlarının fiziksel olarak son derece gelişmiş yapılar olduğunu ancak yolcuların dijital deneyiminin hala parçalı ilerlediğini belirtti.

Alpay, Treva'yı bu parçalı yapıyı ortadan kaldırmak için değil, tüm deneyimi yeniden tasarlamak için geliştirdiklerinin altını çizerek, "Treva, sadece bir marketplace değil, havalimanı deneyimini uçtan uca yöneten, yolcunun ihtiyacını doğru anda karşılayan ve tüm yolculuğu tek bir akış haline getiren bir platform." ifadelerini kullandı.

Bu anlamda Treva uygulamasını havalimanı deneyimi için geliştirilen ilk gerçek "super app"lerden biri olarak gördüklerini vurgulayan Alpay, gelecekte farklı sektörlerle işbirlikleri kurarak Treva'yı, seyahatin ötesinde, yaşam tarzına entegre bir platform haline getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Alpay, Treva'da havalimanı ekosistemindeki hizmet sağlayıcılarını tek bir noktada buluştururken, farklı sektörlerle kurulacak işbirlikleriyle bu deneyimi daha da zenginleştirmeyi hedeflediklerine işaret ederek, "Mobilite, perakende, finansal hizmetler ve dijital servislerle sağlanacak entegrasyonlar sayesinde platform, yolculuğu yalnızca bir ulaşım deneyimi olmaktan çıkararak bütünsel bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor." değerlendirmelerinde bulundu.